بنك البركة سورية: نمو أداء متوازن.. 3 جوائز إقليمية.. توصية بتوزيع 5.250 مليار ليرة أرباح على المساهمين

جهينة نيوز:

أوصى مجلس إدارة بنك البركة سورية للهيئة العامة لمساهمي البنك بتوزيع أرباح قدرها 5.250 مليار ليرة سورية على شكل توزيعات نقدية وأسهم عينية، حيث ستبلغ التوزيعات النقدية 250 مليون ليرة أي ما نسبته 5% من رأس مال البنك، أما الأسهم العينية " منحة" فهي توزيعات تعادل 5 مليارات ليرة أي ما نسبته 100% من رأسمال البنك المصرح والمكتتب به بواقع سهم لكل سهم ، وذلك في خطوة تؤكد ريادة بنك البركة في السوق المصرفية السورية.

و بهذه المناسبة صرّح الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة بالقول: " تمكن البنك بعون اللّه تعالى من تحقيق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة خلال عام 2018 وذلك بفضل إيمانه بضرورة تقديم أفضل الخدمات المصرفية وفقاً للمعايير الدولية، والعمل بروح الفريق الواحد، تأكد من خلالها تميزنا في السوق المصرفية السورية وتعزز موقعنا الريادي فيها، فعلى صعيد الميزانية العمومية استطاع البنك زيادة حجم موجوداته إلى /396/ مليار ليرة سورية تقريباً بنسبة نمو بلغت 21% عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي حجم الودائع وحسابات الاستثمار المطلق و التأمينات النقدية بمختلف أنواع الحسابات والعملات /183/ مليار ليرة سورية بنسبة نمو 36% عن العام الماضي، وعلى صعيد آخر بلغ إجمالي التمويلات الائتمانية /38 / مليار ليرة سورية عبر محفظة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع صيغ التمويل الإسلامي وبجودة عالية، كما بلغت الحصة السوقية للبنك 43 % من سوق الصيرفة الإسلامية بما يساوي 18 % من إجمالي السوق المصرفية السورية الخاصة .

و في سياق متصل صرّح الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي للبنك بالقول: " استطاع بنك البركة بفضل اللّه تحقيق نتائج ومعدلات نمو إيجابية خلال عام 2018 ،وبعد استبعادنا لأثر تقييم مركز القطع الأجنبي فقد حقق صافي أرباح تشغيلية بقيمة 4.35 مليار ليرة سورية بنسبة نمو 16% عن العام الماضي الذي بلغ صافي الربح التشغيلي فيه 3.74 مليار ليرة بعد استبعاد أثر تقييم مركز القطع البنيوي الغير محقق .

كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 9.8 مليار ليرة سورية بنسبة نمو 12% عن العام السابق بعد استبعاد أثر تقييم مركز القطع البنيوي ولمجابهة تبعات الأزمة تم تكوين مخصصات بقيمة تقريبية تقدر بـ5.8 مليار ليرة سورية ونمت قاعدة المتعاملين خلال العام بنسبة 26 % مقارنة بالعام السابق.

وعن خطط البنك للعام 2019 بيّن حلبي : انطلق البنك في عام 2018 باستراتيجية جديدة تحت عنوان " لغة المستقبل " لتكون البوصلة التي ترشد البنك في طريقه للأعوام الخمسة القادمة، بعد أن أنهى البنك استراتيجيته السابقة تحت عنوان )أبجدية التفاؤل (التي حقق من خلالها رؤيته بتحقيق الريادة في السوق المصرفية بما يلبي مصلحة المتعاملين و المساهمين و الموظفين ولله الحمد، ويتجه البنك اليوم بالتحول إلى المنتجات المصرفية الذكية بما ينسجم و روح العصر وقد تم صياغة خطة عمل عام 2019 بعناوين عريضة أساسية هي الرقمنة و التركيز على رضا المتعاملين و الكفاءة التشغيلية.

ويذكر أن بنك البركة قد حاز على جائزتي أفضل بنك إسلامي وأفضل مؤسسة مالية ملتزمة في المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية لعام 2018 في سورية ووفقاً لمؤسسة CPI Financials، وجائزة البنك الإسلامي الأكثر إبداعاً في سورية لعام 2018 وفقاً لتقييم الأداء المصرفي الذي قامت به International Financial Magazine