توم كروز يمنع نيكول كيدمان من حضور حفل زفاف ابنهما كونور

الجمعة, 29 آذار 2019 الساعة 11:35 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

توم كروز يمنع نيكول كيدمان من حضور حفل زفاف ابنهما كونور

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية أن الممثل الأميركي توم كروز سيمنع طليقته الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، من حضور حفل زفاف ابنهما كونور.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كونور كروز، ابن توم كروز ونيكول كيدمان بالتبني، سيتزوج من خطيبته الإيطالية سيلفيا، في حفل لن تحضره والدته النجمة الشهيرة.

ويعتنق كونور وتوم كروز ديانة "ساينتولوجي"، التي يؤمنان بها بشكل كبير، حيث سيقام حفل الزفاف وفقا لتقاليد الديانة الحديثة.

وتركت نيكول كيدمان هذه الديانة عند انفصالها عن كروز في 2001، الأمر الذي أدى لتدهور العلاقة بين نيكول وطليقها.

وقال مصدر مقرب للعائلة إن توم كروز قرر عدم دعوة كيدمان لحفل زفاف كونور، بعد موافقة كونور وخطيبته سيلفيا، التي تتبع ديانة "ساينتولوجي" كذلك.


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