لصعوبات مالية.. "واو إير" الآيسلندية تلغي جميع رحلاتها الجوية

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "واو إير" الآيسلندية للطيران، إلغاء جميع رحلاتها الجوية، بسبب "صعوبات مالية".

وأبلغت الشركة في بيان نشرته الخميس، عبر موقعها، عملائها الذين تم تعليق رحلاتهم، بالبحث عن رحلات متاحة عبر خطوط جوية أخرى.

فيما دعت عملائها الذين اشتروا تذاكرهم عبر بطاقات ائتمان، إلى الاتصال بالمصارف، وتقديم طلب استرداد ثمن التذكرة.

ولم يوضح البيان كيفية استرداد بقية العملاء قيم تذاكرهم، التي اشتروها بطرق أخرى.

وتأسست "واو إير" عام 2011، وكانت تُسيّر رحلات بين آيسلندا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وعلى مدار العامين الماضيين، تكبدت الشركة الآيسلندية خسائر كبيرة قدرت بملايين اليوروهات، ما دفعها إلى التواصل منذ مدة مع مستثمرين للتغلب على أزمتها المالية