المكسيك ترفع مستوى التحذير على خلفية تصاعد ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل"

جهينة نيوز:

رفعت السلطات المكسيكية من مستوى تحذيرها على خلفية تصاعد ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل"، الواقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مكسيكو.

وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك، الخميس، أنه تم رفع مستوى التحذير بعد قذف البركان 200 مرة على الأقل للغازات والرماد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ورفع المركز مستوى التحذير إلى الدرجة الثالثة من أصل 7 درجات، الذي يعتبر مستوى التحذير الأعلى.

وحذر البيان، المواطنين من الاقتراب من منطقة البركان، حيث أطلق البركان خلال اليومين الماضيين غازات ورماد بارتفاع كيلومترين.

ويرى علماء الأرض أن الزلزال الذي ضرب مكسيكو، في سبتمبر / أيلول 2017، والذي بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، زاد من نشاط البركان.

وتعني كلمة "بوبوكاتبتبيل"، في لغة شعب الآزتيك، "الجبل الذي يطلق الدخان"، وعاود البركان نشاطه منذ 1994.