غوايدو: قرار حرماني من تقلد مناصب رسمية في فنزويلا "غير قانوني"

جهينة نيوز:

اعتبر زعيم "المعارضة الفنزويلية" خوان غوايدو، قرار السلطات بمنعه من تقلد أي منصب حكومي رسمي خلال السنوات الـ15 المقبلة، غير قانوني.

وكتب غوايدو في تغريدة نشرها على حساب الجمعية الوطنية (البرلمان الفنزويلي)، التي تسيطر عليها "المعارضة"، أن القرار غير قانوني، مشيراً إلى أنه صدر عن هيئة الراقبة العامة التي لا يعترف بشرعيتها.

وقال: "هيئة الرقابة العامة المزعومة غير موجودة بالفعل ومنصب المفتش العام غير موجود، أي شيء من هذا القبيل غير موجود، ما عدا الجمعية الوطنية المنتخبة التي تمثل السلطة الشرعية الوحيدة المخولة بتعيين المفتش العام".

وقررت السلطات الفنزويلية، مساء أمس الخميس، منع غوايدو من شغل أي منصب عام لمدة 15 عاما.

وذكر المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو في القرار، أن غوايدو ارتكب مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.

وتشير بيانات الحكومة الفنزويلية إلى أن غوايدو قام بحوالي 90 رحلة خارجية منذ العام 2015، أنفق عليها ما يقرب من 100 ألف دولار.