الآلاف يشاركون في مراسم تكريم ضحايا اعتداء المسجدين في نيوزيلندا

جهينة نيوز:

شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثّلون عن 59 دولة في مراسم تكريم أُقيمت في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين وخلّف 50 قتيلاً.

وحضرت المراسم رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة جاسيندا أرديرن ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون.

وفي 15 آذار، ارتكب شخص إرهابي مؤيّد لنظريّة تفوّق العرق الأبيض مجزرةً في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيّتها خمسون شخصًا.

وقالت رئيسة بلديّة كرايست تشيرش ليان دالزيل، إنّ هذه المجزرة "كانت هجومًا ضدّنا جميعًا".

وأضافت "إنّ هذه الأفعال المستوحاة من الكراهية كانت تهدف إلى تفريقنا وتمزيقنا. لكن على العكس من ذلك، فإنّها وحّدتنا في التعاطف والحبّ الذي نشعر به تجاه بعضنا البعض، بغضّ النظر عن أماكن ولادتنا".

وبثّ التلفزيون الوطني مراسم التكريم هذه التي حملت عنوان "نحن متّحدون".

المصدر: ا ف ب