سهير رمزي نادمة على أدوار الإغراء في بعض الأفلام

جهينة نيوز:

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها نادمة على أدوار الإغراء التي قامت بها في بعض الأفلام و انها لا تحب مشاهدتها على الإطلاق .

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «تحت السيطرة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الخميس أنه حال وجودها مع أسرتها في أحد الكافيهات وفوجئت بعرض فيلم يتضمن مشاهد إغراء لها، ستنسحب من الكافية وتغادره على الفور ولن تطلب من الإدارة تغيير المحطة.

وتابعت: "الأفلام دي مش بحب أشوفها في البيت حتى، وأنا قولت قبل كده في أفلام كتير أنا ندمانة إني عملتها، ومش بحب أشوفها".

من جهة ثانية كشفت الفنانة سهير رمزي، إن ما دفعها لإرتداء الحجاب هو إحساسها بالتقصير تجاه دينها وربها من جانب، ووالدتها التي كانت مريضة في تلك الفترة من جانب آخر.

وتابعت أنها كانت قد اتخذت قرارًا بالابتعاد عن الفن من أجل رعاية والدتها المريضة، معقبة: «قلت مش هسيبها لحد تاني».

واستطردت: «وقلت عايزة أفهم ديني، ولقيت نفسي رايحة للحتة دي جدًا، وقالوا دي زي الراهبات، وقالوا دي خدت فلوس عشان تتحجب، معجبتش حد، أنا مش بتعامل مع البشر، أنا بتعامل مع ربنا».

يذكر أن الفنانة سهير رمزي خلعت الحجاب بشكل نهائى وهى على اقتناع بذلك كما كانت مقتنعة فى السابق بارتدائه، مؤكدة، أن الاحترام والاحتشام ليس أساسه الحجاب ولكنها التربية التى تعودنا عليها وصلتنا بربنا.