سلطنة بروناي تطبق عقوبة الرجم حتى الموت على المدانين بالمثلية والزنا

الجمعة, 29 آذار 2019 الساعة 00:40 | مجتمع, أخبار المجتمع

سلطنة بروناي تطبق عقوبة الرجم حتى الموت على المدانين بالمثلية والزنا

جهينة نيوز

أقرت سلطنة بروناي قانونا جديدا يسري ابتداء من الثالث من إبريل المقبل يفرض عقوبة الرجم على المدانين بالمثلية الجنسية وممارسة الزنا و منظمة العفو الدولية تحث المجتمع الدولي على إدانة هذا الإجراء .

ويقضي القانون برجم الأشخاص المدانين في مثل هذه القضايا حتى الموت بحضور مجموعة من المسلمين.

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية سلطات البلاد بالتراجع عن خطتها ومراجعة قانون العقوبة استنادا إلى مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، كما حثت المجتمع الدولي على إدانة هذا الإجراء.

وأصبحت المملكة الآسيوية الصغيرة التي يعتنق نحو 67% من مواطنيها الإسلام أول دولة في المنطقة تعتمد الشريعة في عام 2014.

 

 


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