أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

مولود ٢٩/ ٣: طباعه حساس وعميق، تعيش حياة هادئة، تعيش الغرام بالعمل تقدر قيمة استقرار الحياة الزوجية والمحافظة عليها،تتمتع بإرادة صلبة ونزاهة في جميع المواقف، محبوب، يتهرب من الاجتماعت يرغب بالتوجه نحو الجوهري ينجح من خلال التراتبية يلعب دور تشريعي لانه قيادي ناعم وايجابي تحب عائلتك وعلاقاتك تتسم بالانسجام والمصداقية والوفاء تتهرب من المشاكل وتجد لها حلول سريعة، تلعب دور تشريعي وتحارب فساد السلطة، سنة اتصالات ولقاءات، تستفيد من اتصال مؤجل، توقيع أوراق معاملات، تكون أكثر تفهما، تجمع مع شريك جديد تتشاطر معه العنل، اتفاق على شراكة عملية، سعادة كبيرة في هذا السنة، سنة جيدة وتشير الى نتائج إيجابية

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: يوم متعب على صعيد الامور العملية، تلتفت إلى عملك وإلى علاقاتك مع المسؤولين عنك، فرصة عمل إن لم تكن تعمل واذا تعمل تحافظ على مركزك وسمعتك وعملك، تغامر مغامرة من الدرجة الأولى لذا احذر قبل أي فعل واعط مهلة أكثر، توفر طاقة أكثر حتى لا يخدعك حدسك

الثور: سعيد اليوم، يحمل لك نهارك اتصالات سفر، تخطط جيدا لاختيار المكان الذي تحب ان تزوره، يوم جيد للمبادرة والتركيز على قضايا مهمة لتخرج مواهبه للعمل، رحلة الالف ميل تبدأ من خطوة واحدة، انتبه لصحتك وتجاوز الماضي، ابدا نهار جيدا

الجوزاء: اليوم أفضل من الأمس، راجع حساباتك المالية وبعض الديون، أحداث ذكريات قديمة تجاهك تكون جريئة، أي مناورة ولو في الكواليس سيكون فيها نجاح ضد شيء قديم، انتبه لحدسك، أمور مالية، يشغل تفكيرك قضايا سلبية او مرافقة مريض او رجوع الى الماضي

السرطان: تركيزك على الشراكة، من غير المفيد ان تدخل نزاع أو مواجهة كلامية او تطرح اسئلة، مطلوب منك اليوم ان تصمد وتتقبل الاشياء حتى تتغير الأمور، كن لين واحم نفسك من العرقلة، حاول التقرب من الطرف الآخر، اليوم نسبيا افضل من الشراكة

الأسد: فترة مهنية واجتماعية وعملية، خفف من التصعيد، تقدم دون تأخير، لا تربط نفسك بمهام جديدة، الاجواء ضاغطة فيها تنقل من حال لحال، تعيش الضغط، الافراط بالطعام والشراب خاطئ، ضغط وعمل وتنقلات

العذراء: مرتاح محظوظ سهل ممتنع لتكسب ثقة الآخرين، لا تخاطر فسيقولون الامور هي ذاتها بشكل صريح، المشاكل تحرفك عن هدفك، تقضي وقتا مع الأحبة، تسمع اخبار جيدة، محظوظ انت اليوم

الميزان: تتكيف مع عبء ثقيل ومشاكل معقدة على صعيد منزل، العائلة تشغلك قليلا، مناقشات مع أحد أفراد العائلة، لا تكن قاسيا، اعمل حفلة عائلية لتزيح الغيمة السوداء، كن هادئا اليوم

العقرب: تزداد تنقلات، زياراتك تكثر، حركة واشغال، تسمع نصيحة وتفكر بأقصر الطرق، أي مقابلة اليوم ناجحة، يوم جيد للدراسة، كن حذرا على الطرقات، حركة ورحلات قصيرة، اخوة جيران

القوس: وضع مادي لا بأس به، انتبه بأي خطوة سريعة، لا تأخذ قرار سريع، تخوض مجالات وتجارب، فرصة عمل فيها مال او هدية، مصروف زائد والغدر المالي جاهز اليوم، هدف يحقق لك شيء بالدفع والصرف

الجدي: مرتاح لأن القمر ببرجك، نفسيا مرتاح وتبادر لخطوات جديدة، تركب موجة كبيرة من الثقة، تسير عقارب الساعة للأمام أكثر، تدخل بذهنية جديدة، بدأت التعافي بقراراتك، حركة للامام حتى تدفع بمصالحك وتدخل تغيير على شكل الخارجي، شعبيتك بتصاعد

الدلو: إياك وإظهار العصبية حتى لو كان نهارك فيه ملل او طاقة فارغة، لا تترك شيء للصدفة، حاول التقرب من الأصدقاء الأوفياء، اضبط أعصابك من الهواجس السيئة، انتبه لصحتك، اياك والسرعة لان القمر بالجدي يزعجك قليلا

الحوت: نشيط اجتماعيا وأصدقاؤك يدعموك، تتبادل الاراء مع الأصدقاء او تهتم بقضايا، من حولك يطلبون منك الاستماع إلى أخبار فيها وقع ايجابي، تحقق امنية عن طريق تقدم، دعوة ومناسبة جيدة، يوم مختلف عن الأمس