لهذه السبب .. الرقابة الفنزويلية تمنع غوايدو من شغل مناصب عامة

جهينة نيوز

أعلن رئيس دائرة الرقابة الفنزويلية، إلفيس أموروزو، عن منع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو من شغل أي منصب عام لمدة 15 عاما.

وقال أموروزو "وفقا للمادة 105 من عمل الإدارة فإنه من الممكن فرض عقوبات على شكل حرمان من حقوق الخدمة المدنية، وعليه فقد تم اتخاذ قرار بمنع المواطن خوان غوييدو من شغل أي وظائف". كما نقل موقع "نوتيكايس 24".

ووفق أموروزو ، فقد أمرت الإدارة في 11 فبراير ببدء فحص ممتلكات النائب غوايدو بسبب إخفاء معلومات في إعلانه وتلقي أموال غير معلنة من الخارج.

ونتيجة لذلك، تبين أن غوايدو قام بأكثر من 90 رحلة خارج حدود فنزويلا بقيمة 300 مليون بوليفار، وليس معروفا الطريقة التي دفع بها ثمن الرحلات.