بالفيديو.. كيف رد الفنان دريد لحام على قرار ترامب بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل

الخميس, 28 آذار 2019 الساعة 22:49 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز

بالفيديو.. كيف رد الفنان دريد لحام على قرار ترامب بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل


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