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بالفيديو.. كيف رد الفنان دريد لحام على قرار ترامب بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل
الخميس, 28 آذار 2019 الساعة 22:49 |
ثقافة وفن
,
أخبار الفنانيين
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جهينة نيوز
بالفيديو.. كيف رد الفنان دريد لحام على قرار ترامب بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل
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