أول دعوى قضائية تتهم "بوينغ" بمسؤوليتها عن كارثة الطائرة الإثيوبية

جهينة نيوز

ذكرت وكالة رويترز أن اليوم الخميس، أقيمت أول دعوى قضائية في محكمة إلينوي الفيدرالية من قبل مواطن رواندي من عائلة جاكسون موسوني تتهم شركة "بوينغ"، بمسؤوليتها عن كارثة الطائرة الإثيوبية

ولقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، بتاريخ 10 مارس / آذار الحالي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا الحادث هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.