من هن الناشطات الثلاثة اللاتي أفرجت عنهن المحكمة السعودية مؤقتا ؟

جهينة نيوز

أعلنت المحكمة الجزائية السعودية الخميس الإفراج مؤقتا عن 3 من الناشطات السعوديات المحتجزات في قضايا مرتبطة بـ"المساس بأمن الدولة".

و فيما يلي صورة حديثة للمفرج عنها الدكتورة "عزيزة اليوسف" برفقة أهلها بعد صدور قرار المحكمة الجزائية السعودية بالإفراج المؤقت لحين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة، ومعها كل من: "الدكتورة رقية المحارب وإيمان النفجان" مع ورود أنباء عن إفراج مؤقت عن بقية المسجونات الأحد المقبل بتاريخ 31 مارس

السعوديات الثلاثة المفرج عنهن :

إيمان النفجان

أم لثلاثة أطفال، وكانت تعمل محاضرة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز، وحاصلة على الدكتوراه من جامعة الملك سعود. كاتبة ومدونة، أسست مدونة "مرأة سعودية".

عزيزة اليوسف

عملت عزيزة اليوسف في التدريس الجامعي لنحو 28 عاما، وفي عام 2016، ساعدت في قيادة حملة ضد إنهاء نظام الولاية بالسعودية. كما أنها كانت من بين من اعتقلوا في 2013، بعد قيادتها السيارة في شوارع الرياض.

رقية المحارب

أستاذة الحديث في جامعة الأميرة نورة. وكانت تشغل منصب رئيسة تحرير مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، كما أنها تعمل مشرفة في معهد النجاح للسنة النبوية.