بوليفيا تدين إعلان ترامب بشأن الجولان: يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة

جهينة نيوز

أدانت بوليفيا اليوم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الاسرائيلي واستنكرت المحاولات الأمريكية لإضفاء الشرعية على انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها هذا الكيان .

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البوليفية: “لاباز ترفض وتدين الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة حيال الجولان السوري والذي يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”.

وكان ترامب وفي اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سورية أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الاسرائيلي بينما أكدت سورية رفضها المطلق والقاطع لهذا الاعلان لافتة إلى أنه يمثل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي.

إلى ذلك عبرت الخارجية البوليفية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي.