زاخاروفا: القرار 2254 يؤكد عدم شرعية احتلال أي جزء من سورية  

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يؤكد على احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها.

وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم: “القرار 2254 ينص صراحة ودون لبس على وجوب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها وهو ما يدل على عدم شرعية احتلال أي جزء من أراضيها بدءا من الجولان السوري المحتل ووصولا إلى أقصى نقطة في شرق الفرات”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في معظم أرجاء سورية باستثناء بعض البؤر التي تنتشر فيها تنظيمات إرهابية ولا سيما في إدلب والجزيرة السورية وفي جنوب البلاد وهذا من شأنه زعزعة الوضع مجددا موضحة أن هجمات واستفزازات الإرهابيين تتواصل في منطقة خفض التصعيد في إدلب ضد المدنيين والعسكريين.

وتنتشر في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية قوات احتلال أمريكية تقوم باحتجاز المهجرين القاطنين في مخيم الركبان رهائن باستخدام مجموعات إرهابية جندتها لهذه الغاية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص هو استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في مناطق السقيلبية والرصيف والعزيزية شمال حماة حيث تم مؤخرا نقل أكثر من 20 شخصا إلى المستشفيات لمعاناتهم من عوارض تسمم كيميائي.

وأشارت زاخاروفا إلى أن عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي تتسبب بمعاناة المدنيين الفارين من بطش إرهابيي داعش جراء قصف الأحياء السكنية ولا سيما في منطقة الباغوز بريف دير الزور.

وانتقدت زاخاروفا البيان الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مؤخرا لتعمد هذه الدول تجاهل التطورات الإيجابية واستقرار الوضع في سورية وتسييس مسألة عودة المهجرين.