العميد سريع: مصرع وإصابة 192 من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير أكثر من 10 آليات

جهينة نيوز

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع مصرع وإصابة 192 من مرتزقة الجيش السعودي بتصدي أبطال الجيش واللجان الشعبية لخمسة زحوفات مكثفه باتجاه باقم قبالة عسير خلال الساعات الماضية.

وأوضح العميد في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزحوفات استمرت أكثر من 48 ساعة وتم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح وتدمير أكثر من 10 آليات عسكرية.

وأشار إلى أن أغلب القتلى من ما يسمي بمحور آزال ومحور علب، حيث بلغ عدد الجرحى أكثر من 100 والقتلى أكثر من 90 مرتزقا لا تزال جثثهم في الشعاب والوديان.

ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أن العدو أصيب بالإحباط بعد فشله الذريع في إحراز أي تقدم وما تكبده من خسائر فادحة.