كاتب وروائي سعودي ساخراً: ويسألونك عن القدس والجولان!  

جهينة نيوز

التطبيع و الدعوات للتطبيع تحولت من جريمة الى مفاخرة لدى الاسر الحاكمة و مثقفيهم في بعض الدول الخليجية حيث غرّد الكاتب، والروائي السعودي، تركي الحمد عن القدس المحتلة والجولان المحتل، متسائلا عن سبب "كل هذا الصياح والنواح" بشأنهما، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ "زوبعة الفنجان" ستهدأ بعد يومين, بحسب وصفه.

وأجاب الحمد في مطلع تغريدته عن تساؤله عما تكون القدس والجولان قائلا: "هي إسرائيلية واقعا منذ 1967"، مشددا على أن "موازين القوى هي من يحدد اتجاه الريح وليس نبرات الصوت والصراخ..ويا قلب لا تحزن".

و يذكر أن عشرات مثقفي الاسر الحاكمة في بعض دول الخليج تحولوا الى طبالين للإحتلال و حولوا أنفسهم الى متطوعين لأجل كيان الاحتلال الاسرائيلي يشنون نيابة عنه حروب نفسية ضد الشعوب العربية.