واشنطن تبيع مقاتلات "أف 35" لبلجيكا لا تصلح للقتال  ولا حتى التمهيد الارضي

جهينة نيوز

أكد خبراء المنظمة الأمريكية غير الحكومية "مشروع الرقابة على الحكومة"، أن طائرات "أف 35" من الجيل الخامس، التي اشترتها بلجيكا غير صالحة للقتال وإصابة الأهداف الأرضية.

ونشرت صحيفة "في. آي. أف" البلجيكية، تقييم الخبراء، الذي أظهر وجود أعطال في مقاتلات "أف 35"، تجعلها غير صالحة للمشاركة في العمليات القتالية، وتعرض حياة طاقمها للخطر.

وبين الأعطال، التي كشفت عنها المنظمة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ضعف دقة تصويب الطائرات، وعدم كفاءة نظام الحماية من الصواريخ المضادة وهشاشة هيكلها.

ووافقت الحكومة البلجيكية عام 2018، على رفد الأسطول الجوي للملكة بـ34 طائرة "أف 35" بقيمة 4 مليارات يورو، على أن يتسلم الجانب البلجيكي الطائرات عام 2025.

وأصبحت شركتا لوكهيد مارتن الأمريكية المصنعة لطائرات أف 35 الخفيفة من الجيل الثاني، والبريطانية "أنظمة بي آي إي" المصنعة للمقاتلات الأوروبية "تايفون" في فبراير 2018، المشاركتين الوحيدتين في مناقصة تجهيز سلاح الجو البلجيكي بالمقاتلات والقاذفات من الجيل الجديد.

ونصت المناقصة على استبدال المقاتلة "أف 16" الموجودة في الخدمة لدى سلاح الجو الملكي البلجيكي منذ 1980، بمقاتلات "أف 35" التي تفاخر بها واشنطن.