إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء عدوان جديد لطيران الاحتلال على غزة

جهينة نيوز

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم جراء عدوان جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ الفلسطينيين شرق جباليا شمال القطاع ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح تم نقلهم إلى أحد المستشفيات.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية غارات عدة على مناطق في قطاع غزة ما أدى إلى إلحاق أضرار في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يجددون اقتحام الأقصى

من جهة ثانية جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن 56 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.