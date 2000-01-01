جولاننا لنا، علموها لأولادكم، نصر آتٍ وفتح مبين.. آراء الفنانين بقرار ترامب حول الجولان

جهينة نيوز

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي على صفحتها الشخصية مقطعا من فيلمها رسائل الكرز نددت به بتصريحات ترامب وعلقت عليه" أرضٌ ، كتب أبناؤها أسماءهم على خشب شجرها العتيق ...

فأي قيمة لإمضاء غريب على ورق ...جولاننا لنا"

كما أعرب الفنان أحمد السقا عن غضبه من قرار ترامب بضم هضبة الجولان السورية تحت ولاية المحتل الاسرائيلى.

ونشر السقا منشورًا، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "الجولان عربية سورية، غزة والقدس المحتلة عربية فلسطينية، علموها لأولادكم وذكروا بها أنفسكم".

فيما وجهت المطربة لطيفة التونسية رسالة إلى ترامب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر.

وقالت لطيفة في تغريدة أرفقتها بالنشيد الوطني السوري:"رغما عنك.. الجولان عربية سورية". وتابعت لطيفة: "ورغما عنك نصر آت وفتح مبين".