مقتل 8 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في مقديشو

جهينة نيوز

أفاد ضابط بالشرطة بأن الانفجار في العاصمة الصومالية مقديشو نجم عن تفجير سيارة ملغومة أمام فندق ومطعم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع ثلاثة قتلى على الأقل وعشرة جرحى بانفجار سيارة مفخخة على مقربة من البرلمان الصومالي.

وحسب "رويترز" أفادت الشرطة بمقتل 8 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في مقديشو وقالت إن "العدد قد يرتفع".

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر راديو "دالسان" الصومالي على موقعه على "تويتر"، أن "انفجارا ضخما سمع دويه في طريق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو".