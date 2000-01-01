تعيينات جديدة في السورية للتجارة في فرعي اللاذقية وحماة

جهينة نيوز
أصدر السيد أحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عدة قرارات تتضمن تكليف عناصر جدد بمفاصل إدارية بفرع السورية للتجارة باللاذقية وهم السيدات والسادة:
عبير بدور معاون مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية إضافة إلى عملها الحالي رئيسة دائرة الشؤون الإدارية والقانونية.
أحمد إبراهيم رئيس الدائرة التجارية
اعامر ملحم رئيس دائرة التخطيط والاستثمار.
رؤى أبو الشملات رئيس دائرة الحسابات.
عبد القادر الزير رئيس دائرة منافذ البيع.
رامي صالح رئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني
كما أصدر السيد نجم قرارات أخرى تتضمن تكليف عناصر جدد بمفاصل فرع السورية للتجارة بحماه وهم السيدات والسادة:
صباح علي سرميني بمهام معاون مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماه
هشام عبد الغني جولاق بمهام رئيس الدائرة التجارية
أحمد عبد الرزاق عبد القادر بمهام رئيس دائرة الحسابات
يوسف عبد الكريم أحمد بمهام رئيس الدائرة المالية
هبة علاء الدين الحاج رئيسة دائرة التخطيط والاستثمار .
المصدر: متابعات- صفحة وزارة التجارة الداخلية