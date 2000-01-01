إحدى ضحايا المغني الامريكي آر كيلي تتحدث إلى الصحافة

جهينة نيوز

تحدثت إحدى النساء اللواتي يتهمن المغني الأمريكي آر كيلي بالإساءة الجنسية للصحافة للمرة الأولى، قائلة إنها شعرت بأنها "تحررت" بعدما فضحت تصرفات النجم الأمريكي.

وقالت لانيتا كارتر، خلال مقابلة، تبث الخميس، على قناة "سي بي إس" الأمريكية: "أعيش مع هذا الأمر منذ عام 2013".

وأضافت في إشارة إلى الدعم الجماهيري، الذي حصل عليه المغني رغم الاتهامات التي طالته في ما يتعلق بالجرائم الجنسية: "كنت أضطر للاستماع إلى محادثات فيما أنا جالسة في الحافلة مفادها هل رأيتم ماذا فعلوا لآر كيلي؟ يجب أن يدعوه وشأنه"، وأوضحت: "لم أكن أستطيع الدفاع عن نفسي".

وكارتر هي واحدة من الضحايا الأربع المزعومات للمغني الذي وجهت إليه 10 تهم رئيسية في شباط في مسقط رأسه شيكاغو على خلفية استغلال أربع نسوة 4 جنسيا، من بينهن 3 قاصرات.