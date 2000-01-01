وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات تنديدا بإعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل

جهينة نيوز

ندد أبناء محافظة الحسكة خلال وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بمدينة الحسكة اليوم بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار الجولان السوري المحتل تابعاً لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها المعلمون والكوادر العاملة في مديرية زراعة الحسكة لافتات تحيي صمود أهلنا في الجولان المحتل وتؤكد على الهوية السورية للجولان المحتل مرددين شعارات وهتافات تدين إعلان ترامب غير القانوني الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وخرقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية خدمة للكيان الصهيوني.

وفي مدينة القامشلي استنكر أهالي المدينة والعاملون في الهيئة العامة لمشفى القامشلي في وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة العامة إعلان ترامب الجائر حول الجولان السوري المحتل مؤكدين أن هذا الاعلان يعكس تخبط الإدارة الأمريكية وتسخير مصالح الشعب الأمريكي خدمة للكيان الصهيوني الغاصب.

وفي السويداء نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالمحافظة وقفة احتجاجية أمام مبنى فرع الاتحاد تعبيرا عن رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بضم الجولان العربي السوري المحتل للكيان الصهيوني الغاصب.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تستنكر إعلان ترامب الباطل وتحيي صمود أهلنا في الجولان المحتل وتؤكد أن الجولان جزء لا يتجزأ من سورية.

وفي ريف القنيطرة الأوسط احتشد المئات من أهالي بلدة نبع الصخر والقرى التابعة لها تنديدا بإعلان ترامب.

ونفذ قضاة ومحامو حلب وقفة احتجاجية في القصر العدلي ضد إعلان ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام فرع اتحاد شبيبة الثورة تنديدا بإعلان ترامب.

ونفذ إعلاميو دير الزور وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة الفرات استنكارا لإعلان ترامب مؤكدين أن الجولان المحتل أرض سورية وستبقى سورية.