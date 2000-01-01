موسكو تعلق على وجود الخبراء الروس في فنزويلا!

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وجود خبراء روس في فنزويلا تم بناء على اتفاق حكومي دولي بين موسكو وكاراكاس، مؤكدة أن روسيا لا تنتهك القوانين الدولية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس: "سأؤكد مرة أخرى أن وصول خبراء روس إلى فنزويلا تم طبقا لاتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين." مشيرةً إلى أن "هذه الوثيقة لم تُلغى".

وأضافت بقولها:"الجانب الروسي لم ينتهك أي شيء لا الاتفاقيات الدولية ولا التشريعات الداخلية لفنزويلا. روسيا لا تغير موازين القوى في المنطقة، روسيا لا تهدد أحداً، على عكس واشنطن، التي نقلت للتو تصريحاتهم".