أثقلت كاهله الديون والبلدية رفضت طلبه.. تركي يضرم النيران بنفسه

جهينة نيوز

قام مواطن تركي بإشعال النيران في نفسه أمام مبنى بلدية غازي عنتاب جنوبي البلاد، لفصله من العمل قبل عامين، وعجزه عن توفير الاحتياجات لأسرته.

وحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الأربعاء، أشعل المواطن "أوميت أ" النيران في نفسه أمام مبنى بلدية مدينة غازي عنتاب، بعد رفض طلبه بمقابلة رئيسة البلدية فاطمة شاهين المنتمية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعلى إثر ذلك خلع أوميت ملابسه وأشعل النيران في جسده، ليسرع الموجودون بالمكان لإخماد الحريق باستخدام مطفأة حريق، ونقله إلى المستشفى برفقة عناصر الشرطة.

وأثناء محاولته إشعال النيران في نفسه، أوضح أوميت أنه فصل من عمله قبل عامين، وتراكمت عليه الديون.

وتابع قائلا "أبنائي جائعون، وأنا عاطل عن العمل منذ عامين، لم أحصل حتى على تعويضاتي، ولا أحصل على إعانة بطالة".

والإثنين الماضي، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع جديد بأعداد العاطلين الأتراك، حيث صعد معدل البطالة في تركيا إلى 11% خلال 2018.

وأعلن معهد الإحصاء التركي الحكومي أن أعداد العاطلين عن العمل بلغت 3 ملايين و537 شخصا