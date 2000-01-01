"الجمارك" تضبط 4 أطنان مواد أولية تركية منتهية الصلاحية تدخل في صناعة المنظفات

جهينة نيوز

كشف مدير مكتب الآمر العام للضابطة الجمركية شامان كفر قطارى عن تنفيذ جملة من المهام الجمركية خلال اليومين الأخيرين منها ضرب مستودعات للمهربات في اللاذقية تشتمل على بضائع مختلفة من المهربات أجنبية المنشأ منها ألعاب أطفال ومكياجات وعطورات وأراكيل كهربائية ذات منشأ صيني، مبيناً أنه من ضمن الألعاب المصادرة لعبة سكوتر ممنوعة الاستيراد وأن هذه المهربات دخلت كلها بطرق غير شرعية.

كما بين ضبط كميات كبيرة من المواد الأولية التركية التي تدخل في صناعة المنظفات معظمها على شكل بودرة، منوهاً بأن هذه المواد مخالفة ومنتهية الصلاحية ودخلت عبر المناطق الشمالية.

وقالت" الوطن" أن الضابطة الجمركية تعمل على تعزيز هذه المناطق بالمفارز الجمركية وفق خريطة عمل الضابطة التي يتم تحديثها تباعاً وفق تطورات الأوضاع وضرورات العمل، حيث يجري العمل على ضبط كل المعابر والطرقات التي تمر منها المهربات بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم تعزيزها خاصة مع أيام الحملة على المهربات التي تقودها الجمارك لتنظيف الأسواق من المهربات ومكافحة ظاهرة التهريب، وفي هذا الإطار يتم تأهيل العمل في الكثير من النقاط الجمركية التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية عبر رفدها بالعناصر و التجهيزات المطلوبة، وأنه يتم العمل على تأهيل وتدريب مختلف كوادر الضابطة وفق خطط التدريب المقررة لرفع كفاءة العناصر وتزويدهم بالخبرات المطلوبة لتمكينهم من التعامل مع مختلف القضايا الجمركية خاصة أن الحملة خلقت الكثير من حالات العمل الجديدة والمختلفة والتي تحتاج لخبرات عالية في التعامل معها.