38 حالة انتحار حول العالم بسبب برامج تلفزيونيّة!

عُثِرَ السبت الماضي على مايك ثالاسيتيس، نجم برنامج Love Island مشنوقاً في الغابة في بلدة إدمونتون شمالي لندن.

ويُزعم أنَّ مديري شبكات التلفاز ما زالوا يسمحون للأشخاص المعرضين للخطر بالظهور في البرامج من دون الدعم الكافي.

و سجل ما يقترب من 38 حالة انتحار حول العالم منذ عام 1986 ببرامج تلفزيون الواقع وفق ما كشفته صحيفة The Sun البريطانية.

وقال أصدقاء مايك ثالاسيتيس إنَّه سُمح له بالمشاركة في برنامج Ex On The Beach التابع لشبكة MTV، رغم معاناته من الاكتئاب، وستُحذف مشاهده من البرنامج الآن بعد وفاته.

ومن بين هؤلاء المنتحرين متسابقة أخرى في البرنامج، وهي صوفي غرادون، التي توفيت عن عمر 32 عاماً في منزل والديها في بونتيلاند، بالقرب من مدينة نيوكاسل البريطانية، العام الماضي.

وقال مصدرٌ يعمل في واحدٍ من تلك البرامج: "المديرون قلقون للغاية من إهانة أي شخص، لذا يسمحون بمشاركة أشخاصٍ تشير سجلاتهم المرضية إلى أنَّهم مصابون باضطراباتٍ في الأكل، ومشاكل نفسية، وقلق وتوتر واكتئاب".

وتابع: "يظهر أشخاصٌ في تلك البرامج وهم ليسوا بالقوة الكافية للتعامل مع آثارها. ويواجهون ملايين المتابعين على الشبكات الاجتماعية، من بينهم المتصيدون والمتملقون والكارهون. وبالنسبة لشابٍ لديه مشكلة نفسية أو عقلية، أو لا يثق بنفسه، هذا مزيجٌ فتاك".

وقالت اثنتان من المشاركات في برنامج Geordie Shore إنَّهما ظهرتا في البرنامج بعد معاناتهما من نوبات ذعر بفترةٍ قصيرة.