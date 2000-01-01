قميص يوفنتوس الجديد يفجر غضب جماهير "السيدة العجوز"

جهينة نيوز

سرب موقع "FootyHeadlines" الشهير قميص نادي يوفنتوس الإيطالي للموسم القادم 2019-2020، ولاقى القميص الجديد ردود فعل غاضبة من جماهير النادي.

ويبدو أن يوفنتوس أراد تصميما عصريا، فقسم القميص نصفين متساويين بالأبيض والأسود، يفصلهما خط رفيع باللون الوردي يمتد من العنق إلى الأسفل وسط القميص، ويبقي شعاري "adidas" الشركة المصنعة، و"Jeep" الراعي الرئيسي للنادي في مكانهما في صدر القميص، وتخلى للمرة الأولى منذ عشرات الأعوام عن قميصه الكلاسيكي المخطط بالأسود والأبيض.

وجاءت أغلب ردود فعل جماهير النادي الإيطالي العريق تجاه القميص الجديد سلبية، حيث عبروا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن غضبهم وعدم رضاهم عن التصميم الجديد، وأجمعوا أن فريقهم يستحق أن يرتدي ملابس أكثر أناقة.