نقابة المهن الموسيقة في مصر تفخر بإيقاف شيرين عن الغناء

جهينة نيوز

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً على خلفية الأزمة المتعلقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وإيقافها عن الغناء على إثر كلامها في حفل أقيم بدولة البحرين عن حبسها في مصر.

أكّدت النقابة في بيانها أنها "ستظل درعاً من دروع الوطن تذود عنه ضد كل من يتجاوز ضده في الداخل أو الخارج بما لديها من حقوق قانونية من مراقبة تمتد على جميع أعضائها وسلوكياتهم وتقويمها، فقد اتخذت النقابة موقفاً تفخر به، وهو إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب، وإحالتها على التحقيق، بعدما ثبت يقيناً أنها في حفلها الأخير قالت للجمهور: "أنا هنا أتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني"، وهو الأمر الذي تناولته بعض القنوات التي تتمنى لمصر السوء، وراحت تبث سمومها ضد الوطن ومحاولة التدخل في الشأن المصري الداخلي".

وأضاف: "وتؤكد الشؤون القانونية بالنقابة وأعضاء مجلسها أن قرار الإيقاف جاء وفقاً لصحيح القانون، فيحق للنقابة اتخاذ أي تدابير احترازية ضد العضو وطرح الأمر على لجنة التحقيق التي بدورها ترفع النتيجة إلى المجلس لاتخاذ القرار".

وتابع البيان: "وكان جديراً بالمطربة شيرين عبدالوهاب أن تفخر أنها تنتمي لنقابة المهن الموسيقية التي صدّرت للعالم أجمع نماذج رفعت اسم مصر عالياً، أمثال أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من كبار المطربين الذين كانوا مثالاً للرقي فناً وذوقاً وأخلاقاً ودفاعاً عن الوطن... فالنقابة يرأسها فنان دمث الخلق طوال حياته الفنية، فعلى كل مسارح العالم لم يخرج منه لفظ خارج أو دعابة تسيء إلى وطنه هو أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، لكنّها عندما سُئِلت في أحد البرامج الإعلامية قالت نصاً وباستعلاء وصلف أنا مش مطربة أنا شيرين عبدالوهاب".

وختم بيان النقابة بالتأكيد أنّ "جميع الأسماء الفنية أمامها وأمام القانون سواء، مهما علا اسم بعضهم، لا يميزهم سوى أخلاقهم وانتمائهم للوطن والذود عنه بدلا من إعطاء معاول الهدم لخصومه".

وكانت شيرين قد أرسلت محاميها الخاص لحضور جلسة التحقيق مما اضطر لجنة التحقيق لتأجيل التحقيق إلى جلسة ١٠ نيسان المقبل، ومثول شيرين بنفسها أمام اللجنة