بالصور..عجوز في السبعين من عمرها تمتهن رقص الاغراء

جهينة نيوز

اكتسبت الإنجليزية مارلين بيرسي، من سكان جزيرة “وايت” الإنجليزية، وتبلغ من العمر 71، لقب أكبر مسنة تمتهن رقص الإغراء في بريطانيا.

مارلين بسبب شعورها بالوحدة عقب وفاة زوجها وانفصال أبنائها عنها، وبعد أن شاهدت عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا لفرقة “بورليسك”، والتي هي نوع العروض المسرحية الموجهة للإثارة والإغراء، وتم إحياء هذا النوع من الاستعراضات في تسعينيات القرن الماضي، قررت ​ الانضمام للفرقة.

صحيفة “ديلي ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن المسنة، مارلين بيرسي، مهتمة بعروض “burlesque” الاستعراضية منذ عام تقريبا، عندما كانت في سن 70 سنة.

عروض “بورليسك” تعد نوعا من العروض المسرحية الموجهة للإثارة والإغراء، وكانت تحظى بشعبية واسعة في بداية القرن العشرين، وتم إحياء هذا النوع من الاستعراضات في تسعينيات القرن الماضي.

المسنة بيرسي قررت خوض غمار رقص الإغراء، لشعورها بالوحدة عقب وفاة زوجها وانفصال أبنائها عنها، بعد أن شاهدت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إعلانا لفرقة “بورليسك”.. وشعرت بالحرج بداية الأمر لكبر سنها وللفارق الكبير في العمر بينها وبين أعضاء الفرقة، لكن مخاوفها تلاشت بعدما بدأت أول التدريبات مع الفرقة.

الراقصة المسنة قالت في تصريحات لها: يوجد في هذا الرقص كل شيء، وكل ما أريده أستطيع تحقيقه، لقد شعرت بأنوثتي وبأنني مرغوبة منذ اليوم الأول مع الفرقة.

مارلين - التي تعمل على تقديم عروضها في الإغراء مع الفرقة مرة كل أسبوع، من خلال فقرتين في كل استعراض – أضافت -: يسود الاعتقاد بأنك عندما تبلغ السبعين من العمر، يجب أن تلازم المنزل، لكنني لست من أولئك الأشخاص.. واعترفت بأن ابنتها أحبت عروضها، وأن ابنها فخور بها ويعدها حفيدها أروع جدة في العالم.