سقوط مروحية عسكرية في كازاخستان ومقتل 13 عسكريا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان، عن مقتل 13 جنديا بتحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-8"، بمقاطعة كيزيلوردا جنوبي البلاد أمس الأربعاء.

وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان اليوم الخميس، "خلال أداء الخدمة العسكرية نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر في 27 أذار/مارس من هذا العام تابعة للقوات المسلحة في جمهورية كازاخستان، قتل 13 جنديا خلال مناورات".

هذا وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، مقتل أفراد طاقم المروحية التابعة لوزارة الدفاع الوطنية، جراء تحطمها بمقاطعة كيزيلوردا جنوبي البلاد الأربعاء.

كتب رئيس الدولة على حسابه الرسمي في تويتر: "تحطمت في مقاطعة كيزيلوردا مروحية تابعة لوزارة الدفاع كانت تنفذ رحلة في إطار تدريب عسكري بمسار أكتاو — شيمكنت. وقتل أفراد الطاقم جميعهم"، مشيرا إلى أنه أوعز ببدء التحقيق في ملابسات الكارثة.