فيدرر يعبر إلى دور الثمانية في ميامي للتنس

جهينة نيوز

قطع روجر فيدرر الحاسم خطوة أخرى واثقة نحو حصد لقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس بتغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 13 بنتيجة 6-4 و6-2 ليحجز مكانه في دور الثمانية ليل امس الأربعاء.

ويمكن لفيدرر الذي نال 100 لقب على مدار مسيرته، أن يعيد النظر إلى العشرات من العروض المميزة التي قدمها وبوسع الاستاذ السويسري أن يضيف انتصاره الرائع في الدور الرابع على منافسه الروسي لتلك القائمة الطويلة.

وبعدما حقق 17 انتصارا كان اللاعب الروسي هو الأكثر فوزا هذا العام لكن ميدفيديف لم يستطع التعامل مع فيدرر الثائر الذي احتاج إلى 61 دقيقة ليبلغ دور الثمانية حيث سيواجه الجنوب افريقي طويل القامة كيفن أندرسون المصنف السادس.

وقال فيدرر ”كانت هناك تبادلات طويلة للكرة ومجموعة من النقاط الفنية. كانت النقاط المهمة من نصيبي وهذا ما أحدث الفارق.

”إرسالي كان رائعا خلال البطولة هذا الأسبوع ويحدوني الأمل في أن يستمر الأمر على هذا المنوال في الدور المقبل“.

وبدأت المباراة بشكل معتاد إلى أن أحكم فيدرر قبضته على زمام الأمور.

ومع تقدم ميدفيديف 4-3 في المجموعة الأولى فاز اللاعب السويسري الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بخمسة أشواط متتالية ليفوز بالمجموعة ويتقدم 2-صفر في الثانية.

وأوقف ميدفيديف انهياره وقلص الفارق إلى 2-1 لكن لم يكن هناك ما يمنع فيدرر المصنف الرابع من التقدم 5-2 ثم تحقيق الفوز بسهولة.

ولم يستطع ميدفيديف استغلال أي من الفرص الثلاث لكسر الإرسال بينما حصد فيدرر جميع فرصه الثلاث.

وكانت مباراة فيدرر في الدور الرابع مقررة يوم الثلاثاء لكنها تأجلت بسبب الأمطار وهو ما يمنح اللاعب السويسري البالغ عمره 37 عاما القليل من الوقت للتعافي قبل مواجهة أندرسون صاحب الضربات القوية الذي فاز 7-5 و7-5 على الاسترالي جوردان طومسون.

وتفوق جون إيسنر حامل اللقب في شوطين فاصلين ليتغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بنتيجة 7-6 و7-6 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي دون خسارة أي مجموعة حتى الآن.

وسدد اللاعب الأمريكي المصنف السابع في البطولة 25 ضربة إرسال ساحقة وسيلعب ضد الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيمي البالغ عمره 18 عاما أو بورنا تشوريتش.