موسكو من مجلس الامن: نرفض خطوات واشنطن الأحادية الجانب بشأن الجولان السوري المحتل

جهينة نيوز

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الجولان، اليوم الخميس، رفض موسكو للخطوات الأمريكية الأحادية الجانب بشأن الجولان، مشددة على أن موقفها لا يزال ثابتا بالتطابق التام مع القانون الدولي.

وقال سافرونكوف: "اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك للقانون الدولي ويتعارض مع مبدأ السلام مقابل الأراضي".

وأشار إلى أن قرار واشنطن هذا سيزعزع الاستقرار بالمنطقة داعيا الولايات المتحدة إلى التخلي عن نهجها الرامي إلى إعادة النظر في القانون الدولي، مؤكدا أن هذا النهج محكوم عليه بالفشل، ولا يغير القرار الأمريكي حول الجولان السوري المحتل وضعه القانوني.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.