امريكا تدعو روسيا للضغط على سوريا لسحب قواتها من هضبة الجولان

جهينة نيوز

دعت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا للضغط على السلطات السورية لسحب قواتها فورا من مرتفعات الجولان المحتل.

وقال المنسق السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هانتر نقلا عن سبوتنيك : "يتعين على روسيا ممارسة الضغط على سوريا لسحب قواتها على الفور من منطقة الفصل في سوريا".

كما ادعى الدبلوماسي الأمريكي بوجود عناصر "حزب الله" داخل المنطقة المنزوعة السلاح، مؤكدا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان لا يؤثر على عمل البعثة الأممية في المنطقة.

وأكد هانتر أن الولايات المتحدة تؤيد السلام بين إسرائيل وكافة جيرانها، ولكن "لا يوجد هناك شريك للسلام" في سوريا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا وتعقد الآن جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول قضية الجولان.