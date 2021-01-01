سافرونكوف: لا يمكن تغير وضع الجولان والخطوات التعسفية الأمريكية ستبوء بالفشل

الخميس, 28 آذار 2019 الساعة 02:19 | سياسة, عالمي

سافرونكوف: لا يمكن تغير وضع الجولان والخطوات التعسفية الأمريكية ستبوء بالفشل

جهينة نيوز:

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف أنه لا يمكن تغير وضع الجولان لأنه مرسخ بقرارات مجلس الأمن والخطوات التعسفية الأمريكية ستبوء بالفشل.

و قال سافرونكوف خلال جلسة لمجلس الأمن حول الجولان عقدت بطلب من سورية "على الرغم من التحذيرات على المستويات الاقليمية و الدولية قامت الولايات المتحدة بالإعتراف بشكل رسمي بالسيادة الاسرائيلية على الاراضي السورية في الجولان المحتل , و نؤكد أن هذه الخطوات تمثل إنتهاكات ليس فقط لـ اعراف للقانون الدولي و إنما أيضاً لـ قرارت مجلس الأمن فهي تأتي في تضاد مع مباديء الأرض مقابل السلام التي تم التوصل إليها في مؤتمر مدريد بمشاركة روسيا و الولايات المتحدة الامريكية" .

و شدد نائب المندوب الروسي قائلاً "مرتفعات الجولان هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية و قد إحتلت من قبل إسرائيلي عام 1967 و بعد ذلك تم ضمها بشكل غير قانوني".

و أضاف سافرونكوف "أكدنا التزامنا بمواد القرار 497 الصادر عن مجلس الامن و الذي يؤكد على ان الجولان سوري و ما من سلطة اخرى لها قوة أو سيطرة على هذه الاراضي , والمجتمع الدولي يدعم هذا النهج و الجمعية العامة كل عام دعماً لذلك تعتمد القرارات الخاصة بالجولان السوري المحتل".

و حلو قرار ترامب قال نائب المندوب الروسي: "القرارات الامريكية الاحادية الجانب يمكن ليس فقط ان تعقد اي افاق لتسوية شاملة في الشرق الاوسط و لكن يمكن ان تقود الى زعزعة الاستقرار و تسيء للأوضاع في المنطقة".

قال سافرونكوف "القرارت الامريكية المتخذة بشأن الجولان نعتقد انها ترسم صورة ظلامية لخطوات احادية الجانب التي تتخذ من قبل الولايات المتحدة الامريكية و قد شهدنا أيضاً عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن بخصوص الاتفاق النووي مع إيران و شهدنا أيضاً نقل السفارة الى القدس مما يمثل انتهاكاً لوضع هذه المدينة ذات الوضع الحساس".

و أضاف سافرونكوف :الخطوات التعسفية الامريكية سوف تبوء بالفشل في نهاية المطاف و نحث على ضبط النفس و عدم فرض أي مفاهيم إصطناعية على دول أخرى و اما القرار الأحادي الجانب المتخذ من قبل الولايات المتحدة لا يؤدي الى أي تغير أو تعديل على اي قرار قانوني متخذ بخصوص الشرق الأوسط و نتفق مع الامين العام حيث لا يمكن تغيير وضع الجولان لأنه مرسخ بقرارات مجلس الأمن


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