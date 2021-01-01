عدوان جوي إسرائيلي على الجزء الشمالي الشرقي من حلب و دفاعاتنا تتصدى

جهينة نيوز

شن العدو الصهيوني عدوان جوي على منطقة الشيخ نجار و المنطقة الصناعية في محافظة حلب, و تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط عدد من الأهداف في منطقة الشيخ نجار بريف حلب الشمالي الشرقي.

و قال مصدر عسكري سوري أنه و حوالي الساعة 23:00 من ليل الثلاثاء الواقع في 27/3/2019م وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب.

وأضاف المصدر العسكري أن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط عدداً من الصواريخ المعادية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

و يذكر أن العدوان على محافظة حلب ليس الأول من نوعه و لكن لأول مرة يتم إستهداف المنطقة الصناعية و من غير المعلوم الطريق الذي سلكه طيران الاحتلال الاسرائيلي أكان عبر الأجواء التركية أو عبر الأجواء الأردنية و مناطق سيطرة قوات إحتلال التحالف الامريكي الغير شرعي و الذي يعتبر الأردن أحد قوامه, علماً بأن العدو الاسرائيلي إستعمل سابقاً الأجواء التركية و الاجواء الأردنية للعدوان على سورية.