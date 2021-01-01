الاتحاد الأوروبي يرفض إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل

جهينة نيوز:

أعلنت الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع رفض إعلان الرئيس الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل.

وجاء في بيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم “إن الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد اتخذت قرارا بالإجماع بثبات موقفها الذي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن الجولان أرض محتلة وترفض الاستيلاء على تلك الأرض بالقوة”.

وأوضحت مفوضة السياسة الخارحية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مقتضب لها أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي وأن موقف بروكسل يتسق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القراران /242 و497/,

وكان ترامب أقدم وفي اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سورية على إعلان الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني بينما أكدت سورية رفضها المطلق والقاطع لهذا الإعلان لافتة إلى أنه يمثل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي.