بومبيو: سنحاسب حتى أكبر المسؤولين السعوديين (إذا) ثبتت مسؤوليتهم عن قتل خاشقجي

جهينة نيوز:

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، بأن تحاسب الولايات المتحدة حتى أرفع المسؤولين في السعودية حال ثبوت مسؤوليتهم عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع في مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي، إن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل عبر قنوات الحكومة بأسرها لتحديد هوية كل شخص ضالع بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي”. وشدد بومبيو، إلى أنه “يتعهد بمحاسبة كل من ستثبت مسؤوليته، حتى أرفع المسؤولين السعوديين”.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وكالات