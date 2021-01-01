الموافقة على تأسيس مشروع لإنتاج أغذية الأطفال والحليب المجفف

جهينة نيوز:

وافقت هيئة الاستثمار السورية على تأسيس مشروع لصناعة الحليب المجفف ومساحيق أغذية الأطفال وتعبئتها في مدينة حماة.

وبحسب قرار صادر عن الهيئة فإن المشروع الذي تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8 سينتج 9 ملايين عبوة معدنية لحليب الأطفال المجفف وزن 500 غرام، و6 ملايين عبوة سلوفان ورقي مختلفة الأوزان من 100 غرام إلى 2 كيلوغرام.

وتتضمن معطيات المشروع السنوية، إنتاج 8 ملايين عبوة كرتون من مسحوق الأرز مع القمح وزن 250 غراماً، و10 ملايين عبوة مسحوق بسكويت الأطفال بأوزان مختلفة، و8 ملايين عبوة كرتون وزن 250 غراماً من مسحوق الشعير والذرة.

وتعود ملكية المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات وسيؤمن نحو 60 فرصة عمل، إلى المستثمرين عبد الإله زعيم و عبد الرزاق زعيم .

ويمنح مرسوم الاستثمار العديد من المزايا للمشروعات التي يتم تشميلها بموجبه، أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستوردات المشروع، إضافة لإعفاءات ضريبية لعدة سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج.

ووافقت "هيئة الاستثمار السورية" الشهر الماضي، على تأسيس مشروع لتصنيع الخرسانة الجاهزة وبلاط الأرصفة والأعمدة والأبنية الجاهزة تعود ملكيته لمستثمرين لبنانيين بريف دمشق.