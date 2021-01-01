وصول ألفي طن من البطاطا من أصل خمسة آلاف الى طرطوس

الأربعاء, 27 آذار 2019 الساعة 23:59 | اقتصاد, محلي

وصول ألفي طن من البطاطا من أصل خمسة آلاف الى طرطوس

جهينة نيوز:

وصلت اليوم إلى مرفأ طرطوس كمية ألفا طن من البطاطا من أصل خمسة آلاف طن كانت المؤسسة السورية للتجارة قد تعاقدت عليها في إطار عملية التدخل الإيجابي لتوفير المادة في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة بالمحافظات وللحد من عملية ارتفاع أسعارها والتصدي لمن يحاول احتكارها.

وذكرت مصادر من المؤسسة لموقع جهينة نيوز أن البطاطا مستوردة من مصر وسيتم طرحها مباشرة بسعر أرخص من أسعار السوق، وتحرص المؤسسة السورية للتجارة أن تكون حاضرة ومتواجدة في الأسواق وتمارس دورها كمؤسسة تدخل إيجابي بشكل حقيقي وسيتلمس المواطن قريبا تغييرات في آلية عمل المؤسسة لتعزيز دور المؤسسة.


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