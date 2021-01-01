بيونغ يانغ: انكار سيادة سورية على الجولان انتهاك لحقها

جهينة نيوز:

أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل انتهاك للسيادة السورية على أراضيها ويؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية في تصريح له إن “انكار سيادة سورية على الجولان هو انتهاك لحقها في ذلك وهذا قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة“.

وأضاف المتحدث “الاعتراف بأن الجولان أرض سورية مقدسة غير قابلة للمصادرة أو التصرف بها اعتراف عالمي” مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وشدد المتحدث على دعم كوريا الديمقراطية الكامل للحكومة والشعب السوري في استعادة الجولان السوري المحتل وحماية سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وكان ترامب أقدم وفي اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سورية على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني بينما أكدت سورية رفضها المطلق والقاطع لقرار الرئيس الأمريكي لافتة إلى أنه يمثل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي.