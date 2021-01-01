الاتحاد الأوروبي يحظر بيع أدوات المائدة البلاستيكية بحلول 2021

الأربعاء, 27 آذار 2019 الساعة 23:38 | منوعات, منوعات

الاتحاد الأوروبي يحظر بيع أدوات المائدة البلاستيكية بحلول 2021

جهينة نيوز:

أعلن البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد سوف يحظر بيع أدوات المائدة البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة، بحلول عام 2021.

وجاء في بيان، إنه بناءً على تصويت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على مشروع القانون ذي الصلة:

في يوم الأربعاء، وافق البرلمان على قانون جديد يحظر المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الأطباق والسكاكين والخ.

وأشار البيان الأوروبي إلى أن القانون حظي بدعم 560 نائبا، ومعارضة 35 عضوا في البرلمان الأوروبي.

ويجري الحديث عن حظر بيع المنتجات المماثلة في سوق الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2021.

وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، أنه من أجل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يجب الموافقة عليه رسميًا من قبل مجلس دول الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يتم، في الأسابيع المقبلة.

سبوتنك


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