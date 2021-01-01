جامعة الزيتونة التونسية ترفض منح ملك السعودية الدكتوراه الفخرية

جهينة نيوز:

رفضت جامعة الزيتونة طلباً من الرئاسة التونسية لمنح ملك السعودية شهادة الدكتوراه الفخرية حفاظا على نزاهتها وحيادها عن التجاذبات السياسية، واستقلاليتها العلمية.

وأكد رئيس الجامعة، هشام قريسة، عدم تعرضه لأية ضغوط من الرئاسة، مشيرا إلى أنه "عُرض على جامعة الزيتونة منح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز شهادة الدكتوراه الفخرية، وتم إبلاغ رئاسة الجمهورية رفض الجامعة".

وشدد قريسة، في تصريح صحافي، على أن "جامعة الزيتونة تمنح الشهادات لأصحاب العلم فقط، واعتذارها يدخل في إطار المحافظة على نزاهة المؤسسة الأكاديمية، وحمايتها من أية رغبة في إثارة أي إشكال دبلوماسي، وللدولة التونسية طرق أخرى لتكريم الملك السعودي".

وقال الأستاذ بجامعة الزيتونة، سامي براهم، إن "رفض مجلس الجامعة طلب رئاسة الجمهورية إسناد دكتوراه فخريّة للملك السّعودي المورّط في دم مواطنه جمال خاشقجي، وفي سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني وصفقة القرن، موقف مسؤول ومشرّف للجامعة العريقة التي لا يعقل أن تلوّث تاريخها بمثل هذه الوصمة".

وكالات