مصرع 4 أطفال و قتلى و جرحى بغارة سعودية على مشفى يمني

جهينة نيوز:

أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية غير الحكومية بأن سبعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم أربعة أطفال، لقوا مصرعهم جراء غارة جوية استهدفت مستشفى مدعوما من المنظمة في اليمن.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن ثمانية أشخاص آخرين جرحوا ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، جراء صاروخ أصاب محطة وقود قرب مدخل مستشفى كتاف الريفي الواقع على بعد 100 كلم عن مدينة صعدة شمال غربي البلاد.

وأكدت المنظمة أن من بين القتلى عاملين في المجال الطبي وحراسا أمنيين، داعية إلى إجراء تحقيق فوري بما وصفته "الفظاعة الأخيرة".

وانتقدت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، هيلي ثورنينغ-شميدت، الغارة، مشددة على حق الأطفال في أن يكونوا آمنين في مستشفياتهم ومدارسهم ومنازلهم.

وتابعت: "لكننا نرى المرة تلو الأخرى تجاهلا تاما لقواعد الحرب الأساسية من جميع الأطراف المتحاربة في اليمن"

وحسب منظمة الصحة العالمية، خلفت الحرب في اليمن نحو عشرة آلاف قتيل منذ بدء عدوان التحالف العربي بقيادة السعودية ضد اليمن، إلا أن مسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وكالات