دراسة تكشف عن فوائد جديدة للفلفل الحار من بينها العمر

الأربعاء, 27 آذار 2019 الساعة 21:14 | منوعات, منوعات

دراسة تكشف عن فوائد جديدة للفلفل الحار من بينها العمر

جهينة نيوز:

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي في بريغهام أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول.

وذكر موقع “ميديك فوروم” الطبي أن الدراسة التي شملت أكثر من 487 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عاماً واستمرت سبع سنوات بينت أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12 إلى 14 بالمئة مقارنة بالذين لا يتناولونه.

ويعتقد الخبراء أن وجود الفلفل الحار في النظام الغذائي يساعد في تخفيض خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي.


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