ماذا يفعل حفتر في السعودية؟

الأربعاء, 27 آذار 2019 الساعة 19:27 | سياسة, محلي

ماذا يفعل حفتر في السعودية؟

جهينة نيوز

التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في الرياض، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن سلمان بحث مع حفتر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أكّد أن خليفة حفتر سيقوم بزيارة رسمية للمملكة بناء على دعوة من سلمان، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا اللقاء اللافت في وقت تشهد منطقة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس، منذ مساء أمس الثلاثاء، توتراً أمنياً على خلفية وصول قوات المشير حفتر إلى ضواحي العاصمة.


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