200 مدرس ومدرسة في المرحلة النهائية من الأولمبياد العلمي للمدرسين

جهينة نيوز

بمشاركة 200 مدرس ومدرسة من مختلف المحافظات تقيم هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع وزارة التربية يوم السبت القادم اختبارات المرحلة الثانية والنهائية من الأولمبياد العلمي الخامس للمدرسين في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”.

وتجرى الاختبارات على مدى أربع ساعات حيث تقام اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء في مدرجات كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق فيما تقام اختبارات المعلوماتية في مركز الباسل للمعلوماتية التابع لوزارة التربية بدمشق.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أن أولمبياد المدرسين فرصة مهمة للبحث عن الشريحة المبدعة من المدرسين والإفادة من جوانب القوة لديهم وتعزيزها والتعرف على جوانب الضعف لمعالجتها وكذلك مواكبة التطور العلمي الحاصل في مجال المواد العلمية بما يمكن المدرسين من التعامل مع المناهج المطورة والمستجدات العلمية في مجال اختصاصهم.

وكان 1797 مدرسا ومدرسة من مختلف المحافظات في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء شاركوا ضمن اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي الخامس للمدرسين في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي وذلك ضمن ثمانية مراكز وبالتوقيت نفسه.

يذكر أن أولمبياد المدرسين طبق للمرة الأولى تجريبيا عام 2014 بمشاركة نحو 340 مدرسا من أربع محافظات هي دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس ليتحول إلى منافسات رسمية عام 2015.