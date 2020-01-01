مرسوم رئاسي بإحداث مجمع قضائي في ناحية شين بعدلية حمص

جهينة نيوز

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 108 لعام 2019 القاضي بإحداث مجمع قضائي في ناحية شين في عدلية حمص.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 108

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 718 تاريخ 1-10-2018.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يحدث مجمع قضائي في ناحية شين في عدلية حمص ويتم ملء وظائفه من الملاك العددي لعدلية حمص.

المادة (2)

يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة (3)

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المجمع القضائي المحدث بهذا المرسوم حين افتتاحه بقرار من وزير العدل.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 20-7-1440 هجري الموافق لـ 27-3-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد