حاملة طائرات أمريكية حديثة تتعطل خلال التجارب

جهينة نيوز

تعطلت حاملة الطائرات الأمريكية CVN-78 جيرالد ر. فورد، خلال التجارب البحرية.

وتبيّن أن هناك عطل في التوربينات البخارية للسفينة، حيث تمت إعادتها إلى حوض بناء السفن، كما نقل موقع "يو اس ان اي" الأمريكي.

ويذكر أن محركين نوويين لا يحتاجان إلى إصلاحات.

بالتالي ووفقا لما نشر موقع "نافي تايمز"، فإنه لن يتم تسليم السفينة إلى الأسطول الأمريكي قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، بعد ثلاثة أشهر من الموعد المحدد.

وكلفت أحدث حاملة طائرات CVN-78 جيرالد ر. فورد الولايات المتحدة مبلغ 12.9 مليار دولار. وبدأ تطوير السفينة في عام 2009 وسلمت في عام 2017.